CUF Santarém há dez anos a fazer a diferença na qualidade de vida e longevidade das pessoas

Qual é o melhor momento dos 10 anos de história do Hospital CUF Santarém? Em todas as fases da vida, seja na prevenção, diagnóstico, tratamento ou gestão de doenças, as equipas do Hospital CUF Santarém estão presentes para fazer a diferença na qualidade de vida e longevidade das pessoas da região. Promovemos um acompanhamento próximo que nos faz ser parte de histórias impactantes todos os dias. São mais de um milhão de consultas, 500 mil exames, 150 mil episódios de Atendimento Permanente, 50 mil internamentos e 30 mil cirurgias ao longo dos dez anos de vivência. É um privilégio e uma responsabilidade permanente podermos servir mais de 50 mil pessoas por ano nesta comunidade ribatejana com a qualidade da marca CUF. Por isso, escolher “o melhor” momento da história do hospital é difícil, mas destaco as obras de ampliação que concluímos este ano. Estas, não só demonstram o compromisso da CUF com a resposta dinâmica às necessidades de saúde da região, mas são sobretudo o resultado da confiança que a população depositou no hospital.



Quais são as apostas para os próximos anos? Continuaremos a dar prioridade ao desenvolvimento e bem-estar das nossas equipas. São 660 profissionais altamente qualificados e dedicados que dão vida ao Hospital CUF Santarém todos os dias. É através deles, da sua competência, motivação e experiência, que conseguimos garantir um cuidado de excelência a quem nos procura. Em conjunto com esta aposta nas pessoas, continuaremos a investir em novas áreas de especialidade e tecnologia, com o propósito de melhorar as condições de vida da população da região e reforçar a diferenciação clínica do hospital. Ao longo destes dez anos, concretizámos investimentos superiores a 31 milhões de euros, que marcaram o crescimento e o dinamismo do nosso projecto clínico, um dinamismo que queremos continuar a promover nos próximos anos.



Como é que tem sido a evolução da oferta assistencial? Temos vindo a alargar a oferta assistencial em várias áreas - como a Ortopedia, Cardiologia e Cirurgia Geral, com a aquisição de equipamentos e meios tecnológicos de última geração e com o aprofundamento técnico e científico do conhecimento das nossas equipas. Exemplos dessa evolução são a abertura da Unidade de Cuidados Intermédios, que veio criar as condições necessárias para tratamentos clínicos e cirúrgicos mais complexos, e a abertura do Hospital de Dia Oncológico, que permite realizar tratamentos em conforto, sem deslocações longas. Destaco, ainda, a instalação de equipamentos de imagiologia de ponta, integrando tecnologia de Inteligência Artificial, a criação da oferta de Cuidados Domiciliários e a abertura da Clínica de Medicina Dentária no centro da cidade de Santarém, reforçando a nossa proximidade à comunidade. Destaco, por fim, a certificação internacional da Unidade de Obesidade pela Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, que reflecte a nossa atenção e resposta a um dos problemas de saúde mais impactantes do século.



Como é que olha para o futuro do Hospital CUF Santarém? O futuro continuará a ser feito através deste equilíbrio entre pessoas, inovação e compromisso com a qualidade, pilares que definem o percurso do Hospital CUF Santarém.

Queremos ainda continuar a ser uma instituição activa na comunidade e um parceiro significativo e com impacto social no desenvolvimento da região. Recordo que, para além de criar parcerias que contribuem para o desenvolvimento social e o bem-estar da população local, através da realização de acções de formação e eventos de literacia em saúde, a CUF é, desde 2019, membro do Conselho Local de Acção Social da Câmara Municipal de Santarém.



Qual foi a principal dificuldade no percurso até aqui? O principal desafio tem sido, e continua a ser, o de garantir que a nossa resposta em saúde acompanha e supera as expectativas de uma população em constante evolução, mantendo sempre o nosso padrão de qualidade. A saúde é uma área com uma exigência crescente em termos de inovação tecnológica e diferenciação clínica. Estabelecer uma nova unidade de saúde hospitalar e, posteriormente, garantir a sua consolidação e sustentabilidade, investindo continuamente na formação das nossas equipas e na aquisição de equipamentos de ponta, exigiu um esforço contínuo e uma dedicação total. Só no ano de 2025 foram investidas mais de cinco mil horas em formação para os colaboradores do hospital.

A concorrência é saudável e estimula a melhoria contínua de todos

Como é que a CUF se está a preparar para o aparecimento de um segundo hospital em Santarém? Encaramos com muita naturalidade. A existência de concorrência é uma situação normal e com a qual lidamos na maioria das regiões do país onde a CUF está presente. A nossa preparação assenta na consolidação da nossa posição de referência na região, focada na qualidade, na segurança e na confiança que a população nos deposita há 10 anos em Santarém. Acreditamos que a concorrência é saudável e estimula a melhoria contínua de todos os prestadores. O nosso foco mantém-se na diferenciação da nossa oferta assistencial, na excelência das nossas equipas e na humanização dos cuidados.



Recentemente várias personalidades defenderam a criação de um hospital universitário com base no hospital distrital. Alguma vez essa questão foi abordada com a CUF e qual é a vossa posição sobre a ideia? A CUF está sempre aberta ao diálogo e a parcerias que visem a melhoria da saúde em Portugal. A criação de um hospital universitário é uma ideia que reconhecemos como potenciadora do desenvolvimento regional, quer pela vertente clínica, quer pela académica e de investigação. A CUF tem uma longa e sólida tradição de ensino e investigação, colaborando ativamente com diversas instituições de ensino superior e hospitais. A CUF Academic Center é uma entidade do universo CUF que desenvolve e apoia os nossos colaboradores na investigação, nas publicações, nos ensaios clínicos e na formação, pilares fundamentais, há diversos anos, na atracção, retenção e desenvolvimento dos nossos profissionais. Qualquer projecto que fortaleça a formação e a investigação na área da saúde é visto com interesse pela CUF e potenciadora de atracção e retenção de talento na região. Um exemplo claro deste compromisso é o estágio em cirurgia do joelho, reconhecido pela Ordem dos Médicos, no qual recebemos estudantes do ensino pós-graduado de todo o país.



O que significa em termos empresariais e sociais os 80 anos que o grupo está a comemorar? Os 80 anos da CUF significam uma história de resiliência, inovação e um compromisso inabalável com o país e com a saúde dos portugueses. Em termos empresariais, é a prova de uma visão de futuro que nos permitiu crescer e consolidar a maior rede privada de saúde em Portugal. Em termos sociais, representa 80 anos de cuidado, de histórias de vida e de um contributo decisivo para a evolução da medicina no país, mantendo sempre o foco nas necessidades de cada pessoa. A CUF tem a sua origem numa preocupação genuína: a de cuidar da saúde dos colaboradores do grupo económico que a fundou, dando início a um percurso de excelência e compromisso com as pessoas. É um legado de que muito nos orgulhamos e uma motivação para o futuro.



O que é que mudou durante este tempo? O mundo mudou desde que nascemos há 80 anos. E a saúde também. Há mais pessoas, mais esperança de vida, novas doenças e maior complexidade. No entanto, há more conhecimento, mais inovação, novas tecnologias e terapias. E também mais saber e experiência acumulada. A CUF tem estado na vanguarda do conhecimento da saúde sempre alicerçada no seu propósito “Pela Vida com Humanidade e Excelência”.



Como é que os privados podem ajudar na resolução dos problemas do SNS? Acredito que o sector privado é parte da solução para um sistema de saúde mais eficiente e acessível. A CUF tem colaborado com o Estado Português ao longo de várias décadas, através de múltiplas formas de cooperação. A nossa experiência em parcerias público-privadas permitiu-nos contribuir para a gestão e modernização de unidades hospitalares relevantes, como o Hospital Fernando Fonseca, o Hospital de Braga e o Hospital de Vila Franca de Xira. Além disso, somos parceiros do SNS em programas como o SIGIC – Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, e mantemos convenções com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Durante a pandemia, reforçámos a capacidade do SNS, colocando várias das nossas unidades, incluindo o Hospital CUF Descobertas, ao serviço da resposta nacional. Mais recentemente, assumimos o apoio no encaminhamento de grávidas, quando colocámos o Hospital CUF Descobertas à disposição do SNS.



E com outras áreas públicas da saúde? A CUF tem também uma forte vocação formativa e científica, colabora com universidades e escolas médicas, tanto no ensino pré-graduado como no pós-graduado, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais altamente qualificados. Acreditamos num sistema de saúde plural, em que o sector público, social e privado se complementam, assegurando que todos os cidadãos têm acesso a cuidados de saúde de qualidade. O nosso compromisso com a excelência, inovação e ética clínica beneficia todo o sistema e contribui para elevar os padrões de qualidade da saúde em Portugal.



Acredita que um dia a saúde em Portugal será toda privada? O futuro da saúde passa por uma colaboração cada vez mais próxima entre os sectores público, social e privado, é nisso que acredito. Quando estas realidades trabalham em conjunto, de forma complementar e coordenada, é toda a população que sai a beneficiar. O futuro passa por uma maior articulação entre todos os sectores, com o objectivo único de garantir os melhores cuidados para a população. A complementaridade e a cooperação são a chave para a sustentabilidade e qualidade do sistema de saúde nacional.