Entroncamento foi a primeira câmara governada pelo Chega a tomar posse

O salão nobre dos Paços do Concelho do Entroncamento recebeu, no dia 24 de Outubro, a cerimónia de instalação da nova Assembleia Municipal e Câmara Municipal do Entroncamento, dando início ao mandato autárquico 2025-2029. Nelson Cunha foi o primeiro presidente eleito pelo Chega no país a tomar posse. A cerimónia reuniu diversas personalidades políticas, entre as quais André Ventura, líder do Chega.

Durante a sessão foi eleita a nova mesa da assembleia municipal, tendo vencido a Lista B, composta por elementos das bancadas da coligação PSD/CDS e do PS. Sérgio Belejo foi eleito presidente, contando com Lúcia Abelha e Isabel Ruivo como primeira e segunda secretárias, respectivamente. A assembleia municipal passa a ser composta por 9 deputados do Chega, 7 da coligação Viva o Entroncamento (PSD/CDS), 5 do PS e pelos presidentes das Juntas de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e de São João Baptista.

Já a Câmara do Entroncamento é agora liderada por Nelson Cunha (Chega), que toma posse acompanhado por Hélder Gama e Maria Figueira, também do Chega, além de Rui Claudino e Maria João Grácio da coligação Viva o Entroncamento e Mário Balsa e Ricardo Antunes do PS.

No seu primeiro discurso como presidente, Nelson Cunha destacou o compromisso de uma gestão próxima das pessoas e uma governação centrada em “soluções e não em desculpas”. O autarca afirmou que o momento é de “grande felicidade e de responsabilidade” e prometeu trabalho colaborativo e de proximidade com a população. “Temos que trabalhar em prol da comunidade e o que nós queremos é apresentar soluções e ser a solução para todos”, disse.

Também o novo presidente da assembleia, Sérgio Belejo (PSD/CDS), reforçou essa visão de cooperação, sublinhando o compromisso com os valores democráticos, a transparência e o diálogo entre todas as forças políticas, apelando à colaboração de todos os deputados municipais “em prol do futuro da cidade do Entroncamento”. “É com grande honra que assumo este cargo e garanto que a diversidade de opiniões será sempre recebida com respeito e espírito construtivo”, destacou.

O presidente do Chega marcou presença na tomada de posse da primeira câmara municipal governada pelo partido, que considerou ser um “momento histórico” e de grande responsabilidade. André Ventura destacou que o Entroncamento enfrenta desafios semelhantes aos do país, nomeadamente relacionados com imigração, minorias, gestão do património municipal, combate à corrupção e transparência.