Sociedade | 02-11-2025 10:00
Grupo de caminhadas da Chamusca completou oito anos de existência
Passeio de barco no Tejo foi uma das actividades para assinalar a efeméride - foto DR
Secção da União Desportiva da Chamusca completou oito anos de vida.
O grupo de caminhadas da Chamusca, uma secção da União Desportiva da Chamusca, completou oito anos de existência no passado dia 17 de Outubro. Para assinalar a data, realizaram uma caminhada na Chamusca, almoçaram na aldeia do Arripiado, no “Gran Rio”, e passaram uma parte da tarde num passeio de barco pelo rio Tejo, com a “Tritejo”.
