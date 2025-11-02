uma parceria com o Jornal Expresso
02/11/2025

Sociedade | 02-11-2025 07:00

Inscrições abertas para a próxima tertúlia à mesa do Círculo Cultural Scalabitano

A próxima tertúlia organizada pelo Círculo Cultural Scalabitano está agendada para dia 22 de Novembro, sábado, pelas 20h00, no Quinzena Santarém Hotel, em Santarém. A oradora convidada é Sandra Balão, que vai abordar o tema “Portugal no novo quadro de competição geopolítica global: desafios e oportunidades”. A conferencista é doutorada em Ciências Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, professora associada, investigadora e coordenadora científica e pedagógica da mesma área.
As inscrições para a tertúlia podem ser efectuadas online ou, não sendo possível por esse meio, pode ser feita presencialmente no Círculo Cultural Scalabitano entre as 16h00 e as 20h00 de 2ª a 6ª feira, até dia 18 de Novembro.
