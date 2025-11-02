Sociedade | 02-11-2025 21:00
Município de Alenquer reforça taludes e muros em seis localidades
Foto: CM ALENQUER
Os trabalhos poderão causar constrangimentos no trânsito e têm prazo de execução de 120 dias.
O Município de Alenquer está a levar a cabo obras de reforço da sustentação de terrenos em seis localidades do concelho, com o objetivo de aumentar a segurança das populações e proteger bens. Os trabalhos incluem a cobertura de muros, o revestimento de taludes e o incremento da estabilidade dos terrenos.
As intervenções estão a decorrer em Atouguia e Cabanas de Torres (União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres), Mato e Soeiro Cunhado (União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana), Paredes (União de Freguesias de Alenquer) e Pipa (Freguesia de Carnota).
O Município alerta que a execução das obras poderá causar constrangimentos à fluência do tráfego nas imediações. O prazo estimado para conclusão dos seis trabalhos é de 120 dias, com um investimento total de 158.797,38€ (IVA incluído), a cargo do empreiteiro Azubetão – Materiais e Construção, Lda.
