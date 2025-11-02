uma parceria com o Jornal Expresso
02/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-11-2025 12:00

Requalificação da Estrada das Vagonetas completa ligação entre a EN10 e a EN118 em Samora Correia 

Requalificação da Estrada das Vagonetas completa ligação entre a EN10 e a EN118 em Samora Correia 
Estrada das Vagonetas pode vir a ser decisiva no desvio de tráfego pesado do centro de Samora Correia - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Benavente aprovou por unanimidade a adjudicação da empreitada de beneficiação da Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, por cerca de 800 mil euros. A obra é financiada em conjunto pelo município e pela empresa intermunicipal Águas do Ribatejo.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade a adjudicação da empreitada de beneficiação da Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, num valor contratual de 799.702 euros, mais IVA, atribuindo a obra à empresa Construções Martins & Reis, Lda. O prazo de execução é de 300 dias e foi igualmente aprovada a minuta do contrato a celebrar entre o município, a empresa Águas do Ribatejo e o empreiteiro.
De acordo com o relatório final do concurso público, homologado pelo executivo, o encargo será repartido entre as duas entidades adjudicantes. Um valor de 662.567 euros, acrescido de IVA, fica a cargo da Câmara de Benavente e 137.135 euros, mais IVA, serão suportados pela Águas do Ribatejo. A empreitada inclui intervenções na estrada propriamente dita e na infra-estrutura de abastecimento de água e saneamento, uma componente que será assegurada pela empresa intermunicipal.
O presidente cessante da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, sublinhou em reunião do executivo que esta intervenção “fecha” um ciclo mais vasto de requalificação da malha viária que liga a Estrada Nacional 118 à Estrada Nacional 10, em Samora Correia. Segundo o autarca, a Estrada das Vagonetas era “a peça que faltava” depois de obras já realizadas em arruamentos como a Rua da Alegria, a Estrada dos Curralinhos, a Estrada da Samorena, a Avenida Egas Moniz e a Rua Operários Agrícolas.
Segundo o executivo, após a intervenção na Estrada das Vagonetas, Samora Correia deverá dispor de um corredor viário e de infra-estruturas de água e saneamento renovadas em praticamente todo o eixo que liga as duas principais estradas nacionais da zona urbana.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar