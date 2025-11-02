Requalificação da Estrada das Vagonetas completa ligação entre a EN10 e a EN118 em Samora Correia 

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade a adjudicação da empreitada de beneficiação da Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, num valor contratual de 799.702 euros, mais IVA, atribuindo a obra à empresa Construções Martins & Reis, Lda. O prazo de execução é de 300 dias e foi igualmente aprovada a minuta do contrato a celebrar entre o município, a empresa Águas do Ribatejo e o empreiteiro.

De acordo com o relatório final do concurso público, homologado pelo executivo, o encargo será repartido entre as duas entidades adjudicantes. Um valor de 662.567 euros, acrescido de IVA, fica a cargo da Câmara de Benavente e 137.135 euros, mais IVA, serão suportados pela Águas do Ribatejo. A empreitada inclui intervenções na estrada propriamente dita e na infra-estrutura de abastecimento de água e saneamento, uma componente que será assegurada pela empresa intermunicipal.

O presidente cessante da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, sublinhou em reunião do executivo que esta intervenção “fecha” um ciclo mais vasto de requalificação da malha viária que liga a Estrada Nacional 118 à Estrada Nacional 10, em Samora Correia. Segundo o autarca, a Estrada das Vagonetas era “a peça que faltava” depois de obras já realizadas em arruamentos como a Rua da Alegria, a Estrada dos Curralinhos, a Estrada da Samorena, a Avenida Egas Moniz e a Rua Operários Agrícolas.

Segundo o executivo, após a intervenção na Estrada das Vagonetas, Samora Correia deverá dispor de um corredor viário e de infra-estruturas de água e saneamento renovadas em praticamente todo o eixo que liga as duas principais estradas nacionais da zona urbana.