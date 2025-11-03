Sociedade | 03-11-2025 15:00
Campanha de adopção de animais e recolha de bens em Ferreira do Zêzere
A Câmara de Ferreira do Zêzere, em parceria com o Centro de Recolha Oficial de Animais de Tomar, organiza uma campanha de adoçpão de animais e recolha de bens no Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, no dia 3 de Novembro, entre as 9h30 e as 11h30, informou o município.
Quem desejar participar, mesmo sem intenção de adoptar um animal, é convidado a visitar o espaço e a contribuir com bens como brinquedos, mantas, caixas de transporte, trelas, entre outros.
