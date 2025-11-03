Campanha de adopção de animais e recolha de bens em Ferreira do Zêzere

A Câmara de Ferreira do Zêzere, em parceria com o Centro de Recolha Oficial de Animais de Tomar, organiza uma campanha de adoçpão de animais e recolha de bens no Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, no dia 3 de Novembro.