Casal de Torres Novas morre em acidente em Rio Maior

Paulo Sousa, de 55 anos, e Daniela Lopes, de 38, são as vítimas mortais da colisão violenta entre um motociclo e uma viatura ligeira, ocorrido na tarde de domingo, 2 de Novembro, na Estrada Rural 361, na localidade de Fráguas, concelho de Rio Maior.

Além de instrutor de condução, Paulo Sousa era director da Escola de Condução Nova Torres, em Torres Novas. A sua namorada, Daniela Lopes, de Torres Novas, trabalhava actualmente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, integrando a equipa de Recursos Humanos. Nas redes sociais foram vários os colegas de profissão, familiares e amigos que, ainda em choque, lamentaram as mortes e os recordaram como pessoas e profissionais exemplares e de valor.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil de Santarém, o acidente ocorreu minutos antes das 18h30, tendo os óbitos sido confirmados no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e Caldas da Rainha.

Da colisão resultaram ainda dois feridos assistidos no local. Nas operações de socorro estiveram envolvidas 11 viaturas e 26 operacionais, entre bombeiros, profissionais de saúde e forças de segurança.