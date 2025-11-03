uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-11-2025 18:00

Dádivas de sangue em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue em Santarém durante o mês de Novembro, nos dias 7 e 21.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue em Santarém durante o mês de Novembro. No dia 7, a actividade tem lugar na sede da Associação Académica de Santarém, no Campo Infante da Câmara, enquanto no dia 21 decorre na vizinha Casa do Campino. Em ambos os casos, o horário é das 15h00 às 19h00. As dádivas contam com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

