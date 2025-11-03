Dois mortos em Rio Maior numa colisão entre motociclo e viatura ligeira

Acidente causou duas vitimas mortais, ambas eram as ocupantes do motociclo. Há mais dois feridos que foram assistidos no local.

Duas pessoas morreram no domingo, 2 de Novembro, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. O acidente ocorreu no final de tarde de domingo, 2 de Novembro. Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil de Santarém, o acidente ocorreu minutos antes das 18h30 na Estrada Rural 361, na localidade de Fráguas.

A mesma fonte adiantou que as duas vítimas mortais - confirmadas no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e Caldas da Rainha – eram os ocupantes do motociclo. Da colisão resultaram ainda dois feridos assistidos no local. Nas operações de socorro estiveram envolvidas 11 viaturas e 26 operacionais, entre bombeiros, profissionais de saúde e forças de segurança.