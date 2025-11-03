Gaguez afecta 100 mil pessoas em Portugal e continua envolta em mitos e preconceitos

A gaguez pode surgir na infância e prolongar-se pela vida adulta, variando com o stress e o contexto emocional. Apesar de não existir cura, a terapia da fala ajuda a melhorar a fluência e a confiança. A propósito do Dia Internacional de Consciencialização para a Gaguez, que se assinalou a 22 de Outubro, O MIRANTE falou com Rita Fróis, terapeuta da fala, que desmistifica preconceitos e explica o papel da intervenção precoce.

Cerca de 1% da população mundial gagueja, o que corresponde a mais de 70 milhões de pessoas em todo o Mundo. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 100 mil gagos, sendo mais comum em homens do que em mulheres, com uma proporção de cerca de quatro para um na idade adulta. Entre 5% e 8% das crianças em idade pré-escolar desenvolvem uma perturbação da fluência, conhecida por gaguez. “A gaguez é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Pode ter factores genéticos, motores, neurológicos, linguísticos, emocionais e temperamentais. Existem um milhão de questões que podem afectar a nossa fala”, explica a terapeuta da fala Rita Fróis, de Santarém.

Para ser diagnosticado com gaguez, é necessário apresentar sintomas durante, pelo menos, seis meses, com um discurso caracterizado por repetições, prolongamentos, pausas inesperadas e bloqueios em que o som da fala é interrompido. Rita Fróis sublinha ainda que pode surgir tensão corporal para forçar as palavras a sair, bem como movimentos faciais ou o acto de cerrar as mãos.

Alguns gagos evitam exposição social

O diagnóstico de gaguez é geralmente feito entre os dois e os seis anos. Rita Fróis explica que, nestas idades, o incómodo é sentido sobretudo pelos pais e professores, que acabam por sugerir a consulta com um terapeuta da fala. “A terapia é necessária especialmente quando existe tendência para evitar falar, conviver socialmente, participar nas actividades da turma, fazer apresentações ou conversar com os colegas. Mas o gaguejar não tem questões cognitivas associadas”, refere.

A gaguez pode acompanhar a pessoa ao longo da vida e manifestar-se de forma variável consoante as etapas por que passa. Em períodos de maior stress ou agitação emocional, pode tornar-se mais evidente, enquanto em fases estáveis tende a atenuar-se. “Há quem evite seguir determinadas profissões, não por limitações cognitivas, mas por não se sentir confortável. A terapia da fala também pode ter bons resultados nos adultos. Uma estratégia, por vezes utilizada por oradores públicos, é adoptar uma fala com cadência mais cantada, pois há evidências de que isso ajuda efectivamente a aumentar a fluência”, acrescenta a terapeuta.

Mitos associados à gaguez

A Associação Portuguesa de Gagos lembra que não existem curas milagrosas para a gaguez. Terapias, instrumentos electrónicos ou medicação não resolvem o problema de um momento para o outro. No entanto, um terapeuta da fala com experiência pode ensinar métodos e técnicas que fazem toda a diferença na produção de um discurso mais fluente.

E será possível ficar gago em qualquer altura da vida? Rita Fróis afirma que não é comum, mas pode acontecer após um trauma ou acidente. Existem ainda muitos mitos associados à gaguez, como acreditar que alguém pode ficar gago depois de um susto, ou que os gagos são menos inteligentes, mais tímidos ou que quem gagueja está a mentir. Outro mito, refere a terapeuta, é o de que a gaguez “se pega” apenas por se conviver com uma pessoa que gagueja, quando na realidade há um forte factor genético. Os pais podem não gaguejar e o filho ter essa condição, podendo haver casos na família, como primos, tios ou avós, com perturbação da fluência.