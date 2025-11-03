Hugo Cristóvão faz queixa contra jornal digital por difamação

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, apresentou uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), contra José Gaio, director e único autor da publicação online “Tomar na Rede”. O documento, a que O MIRANTE teve acesso, sustenta que o site tem vindo a publicar conteúdos que Hugo Cristóvão considera difamatórios, ofensivos e atentatórios da honra e da imagem do município de Tomar e dos seus representantes políticos.

Em causa está uma notícia publicada no site a 8 de Setembro de 2025 com o título “Empresas contratadas pela câmara fizeram obras na moradia de Hugo Cristóvão”. Na notícia pode ler-se que, com base numa denúncia anónima, suspeita-se que as obras na moradia do presidente da câmara “tenham sido feitas como recompensa pelos ajustes directos e outras adjudicações que a câmara fez a determinadas empresas”.

Na queixa, Hugo Cristóvão argumenta que as publicações do “Tomar na Rede” não cumprem princípios de rigor, isenção e respeito deontológico exigidos pela lei e pelo estatuto do jornalismo, configurando um uso abusivo de um meio de comunicação registado. “Tratando-se de uma notícia que é falsa, sem qualquer verdade, rigor e objectividade na sua informação, que não garante os direitos ao bom nome, reserva da intimidade da vida privada, à imagem e à palavra dos cidadãos e a defender o interesse público e a ordem democrática”, lê-se no documento que continua: “é patente e geral que este texto tem como único objectivo, conseguido, o de lançar suspeitas muito graves de práticas ilegais de corrupção sobre a pessoa do presidente da câmara (…) mediante notícias que o denunciado sabe bem serem falsas, pois que não existe qualquer ‘denúncia anónima dirigida a várias instâncias’, nem foram realizadas quaisquer obras como ali descritas e referidas”, refere a queixa.

Hugo Cristóvão considera que este comportamento “tem sido recorrente, tem vindo a aumentar” e dá um exemplo. “Veja-se a título exemplificativo uma outra notícia de 30.09.2021 acerca da demolição de um quiosque em que se anuncia que a câmara demoliu ‘sem qualquer indemnização e de forma ilegal’ (…) o denunciado publica notícias que são falsas, imputa ao denunciante condutas criminosas, ofende a sua honra e dignidade pessoal e profissional, bem como devassa a sua vida privada e familiar”, lê-se na queixa. Ao longo de toda a queixa é evidenciado um desagrado com a forma como a publicação tem conduzido o trabalho noticioso, acusando-o de parcialidade e falta de diligência na verificação das fontes.