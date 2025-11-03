Pézinhos de Chuva levam educação ambiental às escolas de Benavente

A tradição voltou a cumprir-se nas escolas de Benavente e de Samora Correia, onde a Parceria Hidrodinâmicas, que junta o Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) e o Município, assinalou o arranque de um novo ano hidrológico com a entrega dos kits itinerantes “Pézinhos de Chuva”.

As entregas decorreram ao longo do mês de Outubro, coincidindo com a celebração do Dia Nacional da Água, efeméride que marca o início de um novo ciclo de sensibilização ambiental. A iniciativa procura valorizar a água nas suas múltiplas dimensões social, ambiental e económica, além de reforçar a consciência sobre a importância do uso responsável e sustentável deste bem essencial.

Os dois kits didácticos, denominados “Mar” e “Arco-íris”, foram entregues na EB1 n.º 1 de Benavente e na EB2,3 de Porto Alto, de onde partem em itinerância pelas escolas do concelho. Com conteúdos pedagógicos e actividades lúdicas, as malas “Pézinhos de Chuva” incentivam a curiosidade e o conhecimento das crianças sobre os ciclos da água e a preservação do meio ambiente.

No segundo semestre do ano lectivo, os kits atravessarão novamente a ponte sobre o rio Almansor, num gesto simbólico de partilha e continuidade entre os dois agrupamentos escolares, reafirmando o compromisso conjunto do CRIB e do Município de Benavente com a educação ambiental e a cidadania ecológica.