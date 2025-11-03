Primeiro Congresso da Universidade Europeia liderada pelo Politécnico de Santarém

Entre 22 e 24 de Outubro de 2025, a Technische Hochschule Ingolstadt, na Alemanha, acolheu o 1º Congresso Anual da Universidade Europeia ACE²-EU, liderada pelo Politécnico de Santarém, num evento que reuniu estudantes, colaboradores, investigadores e dirigentes institucionais das nove universidades parceiras.

O Congresso deste ano acolheu igualmente as principais reuniões de governação, incluindo o Conselho Consultivo de Estudantes (SAB), o Conselho Consultivo de Colaboradores (SFAB) e o Conselho Consultivo de Parceiros Externos (ESAB).

João Moutão, Coordenador da Universidade Europeia ACE²-EU e Presidente do Politécnico de Santarém, diz que “enquanto instituição coordenadora da ACE²-EU, o IPSantarém viveu um momento histórico no 1.º Congresso Anual em Ingolstadt.

“Liderar esta universidade europeia significa transformar gerações através da educação, ligar os jovens portugueses à Europa e integrar o nosso ecossistema regional de inovação numa rede europeia de excelência. Este congresso demonstrou, de forma clara e inspiradora, a qualidade do ensino superior português e a capacidade do Politécnico de Santarém para liderar projectos de vanguarda no espaço europeu”, sublinha.

Em simultâneo, realizou-se o 1º Festival Cultural Kaleidoscope, uma celebração vibrante da diversidade cultural, criatividade e espírito de colaboração que caracteriza a Universidade Europeia ACE²-EU.