PSP de Vila Franca de Xira apela a cidadãos para denunciarem casos de estacionamento abusivo

As infracções de estacionamento no concelho de Vila Franca de Xira representam um desafio contínuo, frequentemente criando situações de perigo, bloqueando passagens de emergência, dificultando a circulação de peões e veículos e prejudicando a qualidade de vida nas cidades. O alerta é deixado pelo comandante da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, subintendente Bruno Carvalho Pereira, num artigo de opinião enviado a O MIRANTE, onde apela a que a população faça chegar à polícia informação sobre veículos que estejam a bloquear a passagem e a comprometer a segurança pública.

“A acção cívica de denunciar estas infracções surge como um passo crucial e responsável na colaboração entre o cidadão e as autoridades competentes”, defende Bruno Carvalho Pereira, lembrando a importância do modelo de denúncia indirecta. “Este modelo permite que os cidadãos reportem a situação sem terem de se identificar de imediato, criando uma camada de protecção que é essencial para garantir a sua segurança e tranquilidade. Ao salvaguardar a identidade do denunciante, incentiva-se uma maior participação cívica, pois a percepção de risco é significativamente mitigada. A denúncia indireta transforma o cidadão num agente activo na fiscalização, sem que este tenha de se colocar em risco pessoal”, explica.

Para que as denúncias, sejam directas ou indirectas, tenham validade e possam originar uma resposta eficaz das autoridades, é fundamental respeitar alguns requisitos. Uma comunicação válida deve conter a localização exacta do veículo, incluindo morada, rua e número ou ponto de referência, a identificação completa do veículo, como a matrícula e, se possível, a marca e modelo, com uma descrição detalhada da infracção, especificando o tipo de estacionamento indevido. Para a PSP são também bem-vindas provas materiais sempre que possível, como fotografias ou vídeos que evidenciem o veículo, a matrícula e o contexto da infracção, preferencialmente com data e hora.

PSP quer cidadãos como fiscais

O canal preferencial e mais eficaz de comunicação continua a ser o contacto directo com as esquadras da polícia, especialmente através do contacto telefónico com a unidade territorial que jurisdiciona o local da ocorrência. “A ausência de informações cruciais ou a utilização de canais informais não reconhecidos pode comprometer a instauração do procedimento administrativo ou contraordenacional, tornando o esforço do cidadão inútil. É, portanto, crucial que a sociedade civil se informe e utilize com rigor os meios disponibilizados para este fim”, refere Bruno Carvalho Pereira.

O estacionamento abusivo nas principais cidades do concelho de VFX é uma praga, como O MIRANTE tem noticiado, tendo até havido autarcas que em quatro anos instalaram 700 pilaretes nas ruas para minorar os problemas, como aconteceu na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

“A possibilidade de realizar uma denúncia indireta de infrações de estacionamento constitui uma ferramenta democrática e de segurança essencial para a governança urbana. Ao proteger o denunciante e, ao mesmo tempo, exigir o cumprimento de critérios de informação e formalidade, estabelece-se um equilíbrio que promove a responsabilidade cívica e a eficácia da actuação das forças de fiscalização, contribuindo para a manutenção da ordem pública e da segurança nas nossas comunidades”, conclui o comandante da divisão policial de VFX.