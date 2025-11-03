Santander fecha balcões em Azambuja, Chamusca e Marinhais em Novembro

Três concelhos da região vão perder balcões do Santander e passar, no seu lugar, a ter apenas uma máquina automática. Banco diz que se trata de uma estratégia para concentrar equipas nos balcões de maior dimensão.

O Santander Totta vai encerrar, a partir de 17 de Novembro, os balcões de Azambuja, Chamusca e Marinhais, no “âmbito da optimização da rede de balcões e da melhoria do serviço ao cliente”, confirmou a O MIRANTE o banco após ser questionado sobre a intenção de encerramento de balcões.

Segundo fonte oficial do banco nos locais onde funcionavam os balcões a encerrar vai manter-se “uma máquina automática para as principais operações de levantamento e depósito”, tendo acrescentado que “os balcões que passam a concentrar as equipas e a relação com os clientes são, respectivamente, os do Carregado, Santarém e Porto Alto”.

O objectivo do Santander, refere ainda a mesma fonte, passa por “concentrar equipas maiores em balcões de maior dimensão, criando condições para oferecer um atendimento mais especializado, rápido e eficiente”, e, em paralelo, continuar o investimento nos “canais digitais (App e Netbanco), no atendimento remoto e em máquinas automáticas”.