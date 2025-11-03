Vila Franca de Xira volta a celebrar o vinho e a gastronomia no “Xira Wine Fest” 

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira recebe, entre 14 e 16 de Novembro, mais uma edição do Xira Wine Fest, evento que volta a reunir, ao longo de três dias, pequenos e grandes produtores de vinho de várias regiões do país. Trata-se de uma oportunidade para mergulhar nos segredos de cada rótulo e viver uma experiência sensorial guiada por especialistas, num ambiente de descoberta e partilha. Este é o terceiro ano em que a iniciativa se realiza.

O certame, que conta com mais de três dezenas de produtores e diversos produtos regionais, convida o público a conhecer castas, compreender a riqueza e a complexidade dos vinhos e a descobrir as melhores harmonizações com os pratos preferidos de cada um. Durante o evento terão lugar técnicas de degustação e provas comentadas de vinhos medalhados no Xira Wine Awards, o Concurso Nacional de Vinhos lançado em 2024 pela Câmara de Vila Franca de Xira. Esta vertente, considera a câmara, reforça o compromisso do município em valorizar os produtores e promover a excelência do vinho português.

Coincidindo com o mês da campanha gastronómica “Novembro, Mês do Torricado e dos Sabores do Campo”, o Xira Wine Fest integra também demonstrações culinárias dedicadas a receitas com tradição no concelho. A animação está garantida ao longo dos três dias de evento, com um cartaz musical diversificado: LadyC e DJ Sarai animam a sexta-feira, MT80 sobem ao palco no sábado e os 100 Stress encerram a programação no domingo. Durante todo o evento, o público poderá divertir-se com as actuações do “Sr. Vinho e Dona Vinha”, personagens que prometem momentos de boa disposição e interacção com os visitantes.

O Xira Wine Fest assinala igualmente o Dia Mundial do Enoturismo, celebrado anualmente no segundo domingo de Novembro, e presta homenagem ao sucesso da produção 100% municipal do vinho Encostas de Xira, símbolo do investimento local na viticultura e na promoção do território. A entrada é livre sendo apenas necessária a aquisição de um copo oficial da organização, no valor de 5 euros, para participar nas provas de vinho.