uma parceria com o Jornal Expresso
04/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-11-2025 16:00

Casas de abrigo para violência doméstica recebem verba para apoiar crianças

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Metade das vítimas acolhidas nas casas abrigo são crianças. Reforço da verba anual destina-se a necessidades como a compra de roupa, material escolar ou despesas de saúde.

As 38 casas de abrigo da Rede de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica passaram a ter 200 mil euros anuais para despesas com as crianças, valor que irá manter-se em 2026, anunciou esta terça-feira, 4 de Novembro, a ministra da Cultura.
De acordo com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, que tem também a tutela da igualdade, “pela primeira vez desde 2025, todas as casas passaram a ter um fundo, que se vai manter para 2026, de cerca de 200 mil euros, no total das 38 casas”.
Os 200 mil euros são divididos entre cinco mil euros por ano para cada casa de abrigo, sendo a restante verba para o Centro de Acolhimento e Proteção da Vítimas de Tráfico de Seres Humanos.
“Essa foi uma inovação, foi uma medida, uma decisão do Governo para este ano e que se vai manter para o próximo ano”, adiantou Margarida Balseiro Lopes, quando está a ser ouvida nas comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e de Orçamento, Finanças e Administração Pública, sobre o Orçamento do Estado para 2026.
A ministra salientou que “cerca de 50% das pessoas nestas casas de abrigo são crianças”, que acompanham as mães que são acolhidas nas casas de abrigo, mas para as quais muitas vezes as casas não tinham verba para despesas essenciais.
“Estas casas não tinham verba para poder suportar um gasto com um dentista, que esta criança tivesse necessidade de ter, com uma necessidade de apoio suplementar na escola, com a necessidade de comprar roupa para esta criança”, enunciou Margarida Balseiro Lopes.
Segundo a ministra, este valor serve “para garantir que nenhuma criança que esteja acolhida numa casa-abrigo fica privada de bens essenciais, de serviços essenciais, nomeadamente até alguns serviços de saúde, pela circunstância de as casas não terem esse financiamento”.
Por outro lado, a ministra adiantou que “pela primeira vez o transporte das vítimas de violência doméstica passa a ser garantido pelo Orçamento do Estado”, contrariamente ao que acontecia até aqui, deixando de “ser [pago através de] receitas de jogos sociais, fundos europeus”.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar