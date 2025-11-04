uma parceria com o Jornal Expresso
04/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-11-2025

Cemitérios de Ulme iluminados com velas

1 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
2 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
3 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
4 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
5 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
6 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
7 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
8 / 8
Cemitérios de Ulme iluminados com velas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Todas as campas dos cemitérios da freguesia de Ulme, concelho da Chamusca, voltaram a iluminar-se com velas na noite de todos os santos

A Junta Freguesia de Ulme, concelho da Chamusca, voltou a colocar velas em todas as campas dos cemitérios na noite de 31 para 1 de Novembro. Este gesto teve início durante a pandemia em que as restrições existentes não permitiram que a população visitasse os seus entes queridos nesta data especial. A junta decidiu continuar esta iniciativa anualmente, que já constitui um marco na localidade e que tem a colaboração de alguns voluntários, além de eleitos locais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar