Cemitérios de Ulme iluminados com velas

Todas as campas dos cemitérios da freguesia de Ulme, concelho da Chamusca, voltaram a iluminar-se com velas na noite de todos os santos

A Junta Freguesia de Ulme, concelho da Chamusca, voltou a colocar velas em todas as campas dos cemitérios na noite de 31 para 1 de Novembro. Este gesto teve início durante a pandemia em que as restrições existentes não permitiram que a população visitasse os seus entes queridos nesta data especial. A junta decidiu continuar esta iniciativa anualmente, que já constitui um marco na localidade e que tem a colaboração de alguns voluntários, além de eleitos locais.