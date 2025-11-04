Detido em Rio Maior por tráfico com mais de 5.700 doses de canábis

Militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, um domiciliário e outro num anexo, que culminaram na apreensão de 5.720 doses de canábis em Rio Maior.

Um homem de 64 anos foi detido em flagrante, em Rio Maior, por tráfico de estupefacientes e posse de mais de 5.700 doses de canábis, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR). O suspeito foi detido na sexta-feira, 31 de Outubro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, e que levou à localização de “uma residência onde eram cultivadas centenas de plantas de canábis”, refere a GNR em comunicado.

Os militares deram cumprimento a dois mandados de busca, um domiciliário e outro num anexo, que culminaram na apreensão de 5.720 doses de canábis, “algumas das quais devidamente acondicionadas e prontas para venda do produto estupefaciente”, acrescenta o documento. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Rio Maior.