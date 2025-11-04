uma parceria com o Jornal Expresso
04/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-11-2025 09:08

Detido em Rio Maior por tráfico com mais de 5.700 doses de canábis

DETENCAO GNR ALGEMAS PRESO
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, um domiciliário e outro num anexo, que culminaram na apreensão de 5.720 doses de canábis em Rio Maior.

Um homem de 64 anos foi detido em flagrante, em Rio Maior, por tráfico de estupefacientes e posse de mais de 5.700 doses de canábis, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR). O suspeito foi detido na sexta-feira, 31 de Outubro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, e que levou à localização de “uma residência onde eram cultivadas centenas de plantas de canábis”, refere a GNR em comunicado.
Os militares deram cumprimento a dois mandados de busca, um domiciliário e outro num anexo, que culminaram na apreensão de 5.720 doses de canábis, “algumas das quais devidamente acondicionadas e prontas para venda do produto estupefaciente”, acrescenta o documento. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Rio Maior.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar