04/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-11-2025 09:07

Detido na Chamusca por violência doméstica fica com pulseira electrónica

Suspeito de 40 anos fica com pulseira electrónica depois de ser detido por violência doméstica contra a sua companheira, de 29 anos.

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 40 anos por violência doméstica, no concelho da Chamusca, no dia 1 de Novembro. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o agressor exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 29 anos, provocando-lhe insegurança, medo e inquietação, condicionando, deste modo, a sua liberdade.
A investigação culminou no cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária, um em veículo e outro num anexo, dos quais resultou a detenção do suspeito e a apreensão de uma caçadeira. O detido foi presente no Tribunal de Judicial de Benavente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de proibição de não contactar, por qualquer meio, com a vítima e, a medida de afastamento da vítima e de locais que a mesma frequente com recurso a pulseira electrónica.
A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza regularmente campanhas e acções de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, deve participar: no Portal Queixa Electrónica, via telefónica através do 112, no Posto da GNR mais próximo, na aplicação App MAI112 ou na aplicação SMS Segurança.

