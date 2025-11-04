uma parceria com o Jornal Expresso
04/11/2025

Sociedade | 04-11-2025 20:19

GNR deteve dois homens em Coruche por agressão a casal

Dois homens, de 18 e 20 anos, foram detidos pela GNR em Coruche por agredirem um casal após forçarem a entrada na sua habitação durante a madrugada.

A GNR deteve em Coruche dois homens de 18 e 20 anos por ofensas à integridade física qualificada.
Os suspeitos forçaram a entrada numa habitação, durante a madrugada do dia 27 de outubro, onde agrediram um casal. As diligências policiais que permitiram identificar os dois homens, culminaram na sua detenção no dia 31 de Outubro.
Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência e proibição de contacto, por qualquer meio, com as vítimas e testemunhas.

