Sociedade | 04-11-2025 20:20

Leonardo Santos é o novo líder da Juventude Socialista de Santarém

FOTO DR
A mesa da assembleia de militantes é liderada por Catarina Carvalho

Leonardo Santos, 24 anos, é o novo presidente da concelhia da Juventude Socialista (JS) de Santarém. Integram o secretariado Inês Mena Esteves (vice-presidente), Madalena Domingos, Tiago Justino, Érica Semião, Pedro Mena Esteves, Rita Esteves, Guilherme Pereira e Mariana Domingos. A mesa da assembleia de militantes é liderada por Catarina Carvalho, que tem como secretários Francisco Morgado e Mariana Santos.
“Este é um grupo dinâmico, constituído por jovens interessados pelas suas freguesias e pelo concelho de Santarém, que desempenham um papel activo no dia a dia junto das comunidades e do movimento associativo. Para este mandato os principais objetivos são o reforço da estrutura, com novos militantes e a valorização do papel dos jovens na sociedade scalabitana”, diz a JS de Santarém em comunicado.

