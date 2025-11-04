Moradora de Vialonga vive há meses aterrorizada por actos de vandalismo

Patrícia Paiva gastou mais de 2.200 euros em pneus, depois de lhe terem furado 29 pneus dos seus dois carros, em Vialonga. A situação começou há cerca de seis meses, na Rua Dona Brites Castelo Branco e na Rua Santa Maria de Tróia, onde tem o seu negócio, o snack-bar Cervejaria Patrícia, e onde reside há cinco anos.

Quando o problema ocorreu pela primeira vez não desconfiou de nada. Levou os dois carros à oficina, mas no dia seguinte, ao perceber que eram as únicas viaturas na rua com os pneus furados, percebeu que algo não estava bem. Durante três meses passou a estacionar o carro na garagem de um vizinho, enquanto o marido alugou uma garagem noutro ponto da vila para deixar o outro veículo durante a noite. Após esse período, voltaram a estacionar na rua, mas os pneus foram novamente furados. Patrícia voltou então a pedir a outro vizinho, que se encontrava fora do país, para deixar o carro na sua garagem durante a noite. No entanto, quando o vizinho regressou a Portugal, este mês de Outubro, voltou a estacionar na rua e os pneus foram mais uma vez furados.



Foi apanhado em flagrante mas conseguiu fugir

A proprietária do café já tinha instalado uma câmara de videovigilância e, numa das noites, conseguiu registar uma pessoa, vestida de preto e encapuzada, que não conseguiu identificar. Nas imagens percebeu-se que os pneus foram cortados com uma faca.

Depois de várias participações apresentadas à GNR, sem resultados, Patrícia Paiva informou as autoridades de que iria permanecer acordada toda a noite no café, juntamente com o marido, para tentar surpreender o autor. “O tipo apareceu, era uma e um quarto da manhã, mas o meu marido só o deixou furar um pneu. Quando ia furar o outro, o meu marido deu-lhe com um pau nas costas. Foram segundos, não vi quem era de frente, mas conheço-lhe as costas”, contou ao jornal, acrescentando que não parecia tratar-se da mesma pessoa filmada anteriormente, pois essa era mais magra.

O autor do vandalismo conseguiu fugir e Patrícia acredita que alguém o esperava num carro. Questionada sobre possíveis suspeitos, afirma não ter certezas, mas desconfia de actos de vingança por parte de alguém da zona. Voltou a chamar a GNR e mostrou as novas imagens, lamentando, contudo, a falta de actuação e de vigilância das autoridades. Com duas filhas que já lhe pediram para mudar de casa por medo, Patrícia Paiva afirma estar a entrar em depressão e entregou o caso a uma advogada. O MIRANTE questionou a GNR sobre o caso, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.