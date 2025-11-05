uma parceria com o Jornal Expresso
05/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-11-2025 18:00

Alunos de escolas básicas de Santarém vão aprender segurança rodoviária de forma divertida

Alunos de escolas básicas de Santarém vão aprender segurança rodoviária de forma divertida
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa vai percorrer várias escolas básicas do país com o objectivo de ensinar de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável.

Alunos de 72 escolas públicas do primeiro ciclo vão aprender de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável através do programa “Já Chegámos”, que começa em 24 de Novembro, e envolve vários estabelecimentos de ensino do distrito de Santarém. “Através de actividades interactivas baseadas num jogo de tabuleiro em formato aumentado, as crianças do 1.º ao 4.º ano de escolaridade são convidadas a aprender de forma divertida as principais regras de segurança rodoviária e mobilidade sustentável”, refere a Brisa, em comunicado.
A iniciativa “Já Chegámos”, que termina no dia 12 de Dezembro, decorrerá em escolas básicas no norte e no centro do país, passando pelo Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Lisboa, Santarém e Setúbal. De acordo com a nota, o objectivo da iniciativa é ajudar as crianças a tornarem-se peões e futuros condutores mais conscientes e responsáveis. O programa pretende também contribuir para um maior conhecimento da segurança e cidadania na estrada, segundo o comunicado. A iniciativa disponibilizará também conteúdos digitais, como vídeos informativos, actividades didáticas e uma minissérie, através da plataforma educativa ‘online’, no ‘site’ do Grupo Brisa. A iniciativa “Já Chegámos” tem também como objectivo reduzir para zero o número de mortes e feridos graves nas autoestradas até 2050.
Recorde-se que a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou menos 12 mortes em acidentes rodoviários no primeiro semestre do ano face ao mesmo período de 2024, apesar do aumento de ocorrências, informou a força militar, em Julho. Em comunicado, a GNR indicou que se registaram mais 1.131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos ligeiros, sendo que, nos períodos em análise, os distritos com maior número de acidentes foram Porto (6.419), Aveiro (4.319), Lisboa (4.479) e Braga (4.054).
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar