05/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-11-2025 10:00

CIRE de Tomar integra campanha de natal da Missão Continente

doação bens solidariedade
foto ilustrativa
Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi uma das instituições escolhidas para integrar a Campanha de Natal da Missão Continente, uma iniciativa solidária que visa apoiar projectos de proximidade em todo o país.

O CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar – foi seleccionado para fazer parte da Campanha de Natal da Missão Continente, que decorre entre 1 de Novembro e 25 de Dezembro. Esta campanha solidária, com o mote da partilha e da entreajuda, permite aos clientes apoiar instituições locais através da compra de vales solidários de 1 ou 5 euros.
No caso de Tomar, o CIRE estará associado à loja Continente Modelo, onde os clientes poderão escolher a instituição que desejam apoiar no momento da compra. Os donativos podem também ser feitos no Continente Online, sendo depois distribuídos de forma equitativa pelas instituições participantes em todo o país.
Durante o mês de Novembro, a campanha contará ainda com um espaço especial na APP do Cartão Continente, onde será possível adquirir vales específicos para cada instituição, ampliando assim as oportunidades de angariação de fundos. A iniciativa ganhará maior destaque a partir do Dia da Bondade, a 13 de novembro, momento em que a Missão Continente reforçará a comunicação e o apelo à solidariedade.
