uma parceria com o Jornal Expresso
05/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-11-2025 10:00

Operação de radar no Sobralinho resulta em várias contraordenações

Operação de radar no Sobralinho resulta em várias contraordenações
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

PSP fiscalizou viaturas na Estrada Nacional 10 e registou várias infracções de trânsito.

A PSP de Vila Franca de Xira levou a cabo, no dia 30 de Outubro, uma operação de radar direccionada na Estrada Nacional 10, na freguesia do Sobralinho, com o objectivo de reforçar a segurança rodoviária e fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.
Durante a acção foram controladas 615 viaturas, tendo resultado na elaboração de oito autos de contra-ordenação e na apreensão de um veículo. As infracções detectadas foram seis por excesso de velocidade, uma por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e uma por irregularidade na chapa de matrícula.
A PSP sublinha que estas operações são fundamentais para promover hábitos de condução mais seguros e garantir o respeito pelas leis de trânsito, contribuindo para a segurança de todos os utentes da via. A força policial assegura que continuará a realizar acções semelhantes, de modo a manter a ordem e prevenir comportamentos de risco que possam pôr em causa a vida dos condutores e peões.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar