Operação de radar no Sobralinho resulta em várias contraordenações

A PSP de Vila Franca de Xira levou a cabo, no dia 30 de Outubro, uma operação de radar direccionada na Estrada Nacional 10, na freguesia do Sobralinho, com o objectivo de reforçar a segurança rodoviária e fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.

Durante a acção foram controladas 615 viaturas, tendo resultado na elaboração de oito autos de contra-ordenação e na apreensão de um veículo. As infracções detectadas foram seis por excesso de velocidade, uma por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e uma por irregularidade na chapa de matrícula.

A PSP sublinha que estas operações são fundamentais para promover hábitos de condução mais seguros e garantir o respeito pelas leis de trânsito, contribuindo para a segurança de todos os utentes da via. A força policial assegura que continuará a realizar acções semelhantes, de modo a manter a ordem e prevenir comportamentos de risco que possam pôr em causa a vida dos condutores e peões.