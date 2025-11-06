Concelho de Tomar temporariamente sem electricidade no domingo devido a trabalhos na rede

Os municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão vão ficar no domingo sem fornecimento de eletricidade, entre as 05:00 e as 11:00, devido a trabalhos na rede de distribuição, informou hoje a operadora E-Redes. Numa nota publicada na sua página da internet, a E-Redes explica que se tratam de “interrupções programadas, previamente agendadas”, com o objetivo de “garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço elétrico”. “Manter a continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica é a prioridade da E-Redes. Para tal, efetuamos trabalhos localizados na rede de distribuição, sendo necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de energia elétrica aos clientes”, explica a nota.

Os municípios afetados por esta intervenção são os de Lisboa, Oeiras e Sintra (no distrito de Lisboa), Tomar (distrito de Santarém) e Faro, Lagos e Olhão (distrito de Faro). No caso de Lisboa, será afetada a freguesia de Campolide, na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e na Rua Professor Sousa da Câmara, estando o corte programado para ocorrer entre as 05:00 e as 11:00. Em Oeiras, a interrupção do fornecimento de eletricidade irá ter lugar na União de Freguesias de Algés, Linda-A-Velha E Cruz Quebrada-Dafundo entre as 07:00 e as 11:00.

“Nestas interrupções são realizadas manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação de infraestruturas de rede, sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes”, indica a E-Redes. Segundo a operadora, “estas interrupções servem, igualmente, para corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias”. Os consumidores poderão consultar os locais e horários das interrupções através da ligação https://www.e-redes.pt/pt-pt/o-que-fazemos/qualidade-de-servico/consulte-interrupcoes-agendadas.