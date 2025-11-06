uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-11-2025 15:00

GNR remete para tribunal vandalismo em Vialonga

Patrícia Paiva
Patrícia Paiva tem sido vítima de actos de vandalismo à porta do seu café e habitação em Vialonga.

A GNR revelou a O MIRANTE que remeteu para o Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, através do respectivo auto de notícia, a queixa apresentada por Patrícia Paiva, de Vialonga, que em seis meses viu 29 pneus dos seus dois carros serem furados durante a noite. “No dia 28 de Setembro de 2025, confirmámos o registo de uma ocorrência por danos. No âmbito das suas competências, a Guarda desenvolveu diligências policiais no local, tendo a ocorrência sido comunicada ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira”, refere a GNR.
Recorde-se que Patrícia Paiva gastou mais de 2.200 euros em pneus, depois de lhe terem furado as rodas dos seus dois carros, em Vialonga. A situação começou há cerca de seis meses, na Rua Dona Brites Castelo Branco e na Rua Santa Maria de Tróia, onde Patrícia tem o seu negócio, o snack-bar Cervejaria Patrícia, e onde reside há cinco anos.

