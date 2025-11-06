Gripe das aves com foco detectado na Chamusca

A gripe das aves voltou a ser confirmada nos distritos de Santarém e Aveiro, em aves em cativeiro, subindo para 31 os focos detectados este ano, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e veterinária (DGAV). De acordo com os dados divulgados, foi detetado um foco no concelho da Chamusca, em várias espécies de aves exóticas em cativeiro. Também foi detectado gripe das aves no concelho de Oliveira do Bairro, em Aveiro, em várias espécies de aves exóticas e ornamentais em cativeiro.

Este ano, a gripe das aves já tinha sido detectada em Aveiro numa exploração de galinhas, patos e gansos, em duas gaivotas-de-patas-amarelas (ave selvagem) e numa garça-branca-pequena (ave selvagem). Recentemente a gripe das aves foi também confirmada em Benavente, um foco em aves em cativeiro, nomeadamente, galos, pavões, grous, patos-reais e patos pompom, segundo uma nota da DGAV.

Desde o início do ano, Portugal reportou 31 focos de infecção pela gripe das aves. Há dois meses a gripe das aves foi detectada numa exploração de patos de engorda, também em Benavente, mais precisamente na freguesia de Santo Estevão, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos. Uns dias depois, a região semiautónoma chinesa de Hong Kong a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do concelho de Benavente, na sequência da detecção de casos de gripe aviária.

Agora, a DGAV volto a pedir a todos os detentores de ave que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infecção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.