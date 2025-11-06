uma parceria com o Jornal Expresso
06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-11-2025 15:22

Museu Municipal de Azambuja passa a integrar Rede Portuguesa de Museus

Museu alcançou a credenciação, passando oficialmente a integrar a Rede Portuguesa de Museus.

O Museu Municipal de Azambuja recebeu a credenciação que o torna membro da Rede Portuguesa de Museus, durante o Encontro Anual da Rede Portuguesa de Museus que decorreu em Braga nos dias 4 e 5 de Novembro.
A autarquia, para a qual esta credenciação é o “culminar de um longo processo, agora validado com a aprovação pelo Ministério da Cultura”, fez-se representar pelo vereador da câmara municipal, António José Matos e elementos da equipa do museu.
Para o município de Azambuja este é um “importante reconhecimento” na área da Cultura e do trabalho desenvolvido em particular no Museu Sebastião Mateus Arenque, que tem como patrono o etnógrafo autodidata Sebastião Mateus Arenque e foi alvo de uma profunda obra de remodelação e modernização, concluída em 2022.
