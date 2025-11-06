Sociedade | 06-11-2025 15:22
Museu Municipal de Azambuja passa a integrar Rede Portuguesa de Museus
Museu alcançou a credenciação, passando oficialmente a integrar a Rede Portuguesa de Museus.
O Museu Municipal de Azambuja recebeu a credenciação que o torna membro da Rede Portuguesa de Museus, durante o Encontro Anual da Rede Portuguesa de Museus que decorreu em Braga nos dias 4 e 5 de Novembro.
A autarquia, para a qual esta credenciação é o “culminar de um longo processo, agora validado com a aprovação pelo Ministério da Cultura”, fez-se representar pelo vereador da câmara municipal, António José Matos e elementos da equipa do museu.
Para o município de Azambuja este é um “importante reconhecimento” na área da Cultura e do trabalho desenvolvido em particular no Museu Sebastião Mateus Arenque, que tem como patrono o etnógrafo autodidata Sebastião Mateus Arenque e foi alvo de uma profunda obra de remodelação e modernização, concluída em 2022.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar