Museu Municipal de Azambuja passa a integrar Rede Portuguesa de Museus

O Museu Municipal de Azambuja recebeu a credenciação que o torna membro da Rede Portuguesa de Museus, durante o Encontro Anual da Rede Portuguesa de Museus que decorreu em Braga nos dias 4 e 5 de Novembro.

A autarquia, para a qual esta credenciação é o “culminar de um longo processo, agora validado com a aprovação pelo Ministério da Cultura”, fez-se representar pelo vereador da câmara municipal, António José Matos e elementos da equipa do museu.

Para o município de Azambuja este é um “importante reconhecimento” na área da Cultura e do trabalho desenvolvido em particular no Museu Sebastião Mateus Arenque, que tem como patrono o etnógrafo autodidata Sebastião Mateus Arenque e foi alvo de uma profunda obra de remodelação e modernização, concluída em 2022.