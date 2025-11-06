uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-11-2025 17:48

Suspeito de furtos em residências no concelho de Almeirim fica em prisão preventiva

A GNR deteve um homem de 35 anos por furtos em interior de residência, no concelho de Almeirim.

A GNR deteve um homem de 35 anos por furtos em interior de residência, no concelho de Almeirim. No âmbito de uma investigação que durava há cerca de um mês, relacionada com o crime de furto em interior de residência, ocorrido naquele concelho, os militares da Guarda desenvolveram diligências que resultaram na identificação do homem, suspeito de vários crimes da mesma natureza.
O detido, que se encontrava já sujeito a apresentações trissemanais nas autoridades, pelo crime de furto em interior de residência, foi presente ao Tribunal Judicial de Rio Maior, onde lhe foi decretada a medida de coacção de prisão preventiva. A detenção ocorreu no dia 3 de Novembro.

