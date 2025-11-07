Alunas do IPT elogiam Tomar como uma cidade que acolhe bem os estudantes

Deixar Lisboa para ir estudar em Tomar foi o que aconteceu com Raquel Costa, 21 anos, e Carmo Alves, 20 anos, estudantes do Instituto Politécnico de Tomar. O MIRANTE esteve na abertura solene do ano lectivo 2025/2026, que contou com a presença de docentes e estudantes, e aproveitou para conversar com duas alunas que estão a concluir os estudos na instituição. Raquel Costa e Carmo Alves trocaram a agitação de uma grande cidade pela pacatez de Tomar. As estudantes elogiam a cidade templária, mas consideram que devia ser mais atractiva para os jovens.

Raquel Costa está no último ano do curso de Tecnologia Química. Explica que escolheu o curso porque tinha o sonho de trabalhar na indústria farmacêutica cosmética. Para o futuro, diz que quer trabalhar fora de Tomar porque pretende voltar às grandes cidades, onde nasceu e cresceu. Afirma que gosta de estudar em Tomar. “Foi uma escola muito inclusiva e amigável, eu venho de uma grande cidade e aqui senti-me acolhida e com várias oportunidades de crescer a nível de currículo e de projectos de Erasmus”, refere, explicando que escolheu Tomar para estudar devido à inflação das médias de entrada no ensino superior. A adaptação à cidade foi muito boa. “Dava para andar a pé para todo o lado, na primeira aula que eu tive, os meus colegas vieram logo ter comigo e mostraram-me a cidade”, diz. Não se vê a fazer vida em Tomar, mas garante que pretende visitar a cidade todos os anos. Relativamente à atractividade de Tomar para os jovens, Raquel Costa considera que a cidade está um pouco parada para os estudantes, tendo apenas um café académico, uma discoteca e alguns bares com “preços elevados”. Raquel Costa é ainda presidente da Associação de Estudantes do IPT, cargo que exerce há dois anos.

A promessa de ir trabalhar para a Suíça

Também Carmo Alves está perto de concluir o seu curso de Design e Tecnologia das Artes Gráficas. A estudante, natural de Lisboa, mas actualmente a morar em Azambuja, explica que há quatro anos recebeu uma proposta de trabalho em Design Gráfico na Suíça. Decidiu avançar para uma licenciatura na área e escolheu Tomar como destino para os estudos. A escolha surgiu depois de ter visitado a cidade numa festa académica. A concluir a licenciatura, prepara-se para rumar até à Suíça onde já tem trabalho e casa à sua espera. Afirma que a sua adaptação a Tomar foi incrível. “É um ar puro, as pessoas são simpáticas, é completamente diferente de Lisboa”, frisa. Confessa que vai sentir saudades de Tomar, mas garante que pretende voltar todos os anos na Semana Académica.

Presidente do IPT deu as boas-vindas aos docentes e estudantes

O IPT celebrou a abertura do ano lectivo e os seus 43 anos de actividade com uma cerimónia marcada por um discurso do presidente da instituição, João Coroado, que destacou o papel da escola no desenvolvimento regional, na formação de talento e na promoção da inovação. Sublinhando os desafios actuais do ensino superior, nomeadamente a quebra na procura de estudantes e as desigualdades entre instituições do interior e dos grandes centros urbanos, o dirigente apelou ao reforço do apoio regional e à valorização do IPT como motor de progresso.

João Coroado apresentou ainda os projectos em curso, nomeadamente novas residências, laboratórios, o Centro de Difusão do Conhecimento e o novo complexo da ESTA em Abrantes. Destacou ainda a boa saúde financeira da instituição, que continua a crescer com base em receitas próprias, parcerias nacionais e internacionais e uma estratégia centrada na qualidade, na investigação e na coesão territorial.