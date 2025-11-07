Infraestruturas de Portugal vai manter Pilaretes polémicos em Alhandra

Depois de mais de um ano de polémica a Infraestruturas de Portugal (IP) decidiu não dar ouvidos à Câmara de Vila Franca de Xira e vai manter os polémicos pilaretes na Estrada Nacional 10, em Alhandra, que afectam a fluidez do tráfego e são contestados por muitos automobilistas. A informação é confirmada a O MIRANTE pelo município, que lamenta a situação e garante que “reiteradamente”, por escrito, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, alertou a IP para os congestionamentos provocados pelos pilaretes, colocados à revelia do município e sem qualquer consulta prévia. O caso é mais complicado quando se trata de situações de emergência, já que em horas de muito trânsito, com os pilaretes, as ambulâncias ficam retidas no local e o socorro pode ficar comprometido.

“A Infraestruturas de Portugal não considerou que essa fosse razão suficiente para proceder à retirada das balizas flexíveis, acrescentando dados de que após a implementação destes equipamentos não voltaram a ter registos de atropelamentos, situação que antes se verificava com regularidade, havendo assim um melhoramento da segurança rodoviária”, refere o município.

Ao nosso jornal, a autarquia diz que perante a situação exigiu à IP que promovesse a melhoria do funcionamento dos semáforos ali existentes, nomeadamente os do cruzamento com a Estrada Nacional 248-3, debaixo do viaduto da A1. “A implementação desse sistema, que recorre a um sistema de inteligência artificial, gere a quantidade de viaturas que se aproximam de cada um desses acessos, fazendo com que os semáforos actuem em função dessa quantidade de viaturas”, explica a câmara municipal, que diz acreditar que a solução permite desbloquear todas as vias de acesso laterais à EN10.

Já em Maio deste ano, recorde-se, teve lugar no local uma reunião técnica na zona com técnicos do município e da IP. Na altura, o vereador Nuno Libório, da CDU, acusou o executivo de “perder mais uma batalha” em situações que lesam o concelho de Vila Franca de Xira, lamentando que os pilaretes permaneçam. A ideia dos pilaretes, que alguns autarcas consideraram “peregrina” e só possível de concretizar por alguém que não conhece o dia a dia do local, gerou queixas na comunidade, como o nosso jornal noticiou. Além das filas intensas, também a segurança está em causa, pois impossibilitam a passagem de veículos de socorro nas horas de maior trânsito.

O ex-presidente da Junta de Alhandra, Mário Cantiga, já havia dito a O MIRANTE ter perdido a esperança de ver aquelas estruturas removidas, continuando a criticar a intervenção ali feita pela Infraestruturas de Portugal e o transtorno causado. A IP não respondeu às questões colocadas por O MIRANTE sobre o assunto.