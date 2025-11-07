uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-11-2025 15:42

Judiciária pede ajuda a moradores da AML para identificar pais de bebé assassinado

Apelo foi lançado a todos os moradores da Área Metropolitana de Lisboa, onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira. Criança recém-nascida foi encontrada no verão do ano passado, ainda com o cordão umbilical, na Tratolixo, com lesões graves no crânio.

A Polícia Judiciária, no âmbito da investigação de um homicídio e profanação de cadáver de um bebé não identificado, do sexo masculino e com ascendência africana, está a pedir a ajuda dos moradores da Área Metropolitana de Lisboa, onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira. O objectivo é tentar ouvir alguém que saiba ou tenha tido contacto com os pais do bebé, que foi encontrado a 1 de Agosto do ano passado, pelas 13h07, na estação de tratamento de papelão da Tratolixo em Trajouce (Cascais).
O apelo é deixado pela PJ tendo em conta a gravidade dos factos praticados. “Apela-se à população da Área Metropolitana de Lisboa que, caso tenha conhecimento de algum facto que possa auxiliar a investigação a localizar os pais deste bebé, entre em contacto com o piquete da Polícia Judiciária de Lisboa (211 967 222)”, apela a PJ. Segundo aquela polícia, o cadáver do bebé, coincidente com o termo da gravidez, apresentava lesões traumáticas crânio-encefálicas graves, das quais resultaram na sua morte. “Junto ao corpo foi possível recolher uma peruca de cabelo postiço, de cor preta”, acrescenta a PJ. O caso chocou o país em Agosto do ano passado, depois da criança ter sido encontrada numa das linhas de triagem do ecoparque da Tratolixo, ainda com o cordão umbilical.
