Magusto de São Martinho em Aboboreiras

A localidade de Aboboreiras, concelho de Tomar, vai receber o Magusto de S. Martinho no sábado, dia 8 de Novembro. Ao longo da tarde e noite não vão faltar castanhas assadas, bom vinho, música, dança e muita alegria. A organização é da Associação Recreativa de Aboboreiras.

O magusto tem arranque marcado para as 17h00. De noite, há baile com o grupo Vanjay.