Sociedade | 07-11-2025 15:00
Magusto de São Martinho em Aboboreiras
Foto - Facebook Associação Recreativa de Aboboreiras
A localidade de Aboboreiras, concelho de Tomar, vai receber o Magusto de S. Martinho no sábado, dia 8 de Novembro.
A localidade de Aboboreiras, concelho de Tomar, vai receber o Magusto de S. Martinho no sábado, dia 8 de Novembro. Ao longo da tarde e noite não vão faltar castanhas assadas, bom vinho, música, dança e muita alegria. A organização é da Associação Recreativa de Aboboreiras.
O magusto tem arranque marcado para as 17h00. De noite, há baile com o grupo Vanjay.
