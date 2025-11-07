Município de Santarém estreia-se no Web Summit

A Câmara de Santarém vai participar, pela primeira vez, no Web Summit, o maior evento mundial de tecnologia, inovação e empreendedorismo, que decorre em Lisboa de 10 a 13 de Novembro. Uma presença inédita representa um passo decisivo na afirmação do concelho como território de futuro, aberto à inovação, à sustentabilidade e à transformação digital, refere a autarquia em comunicado.

O município escalabitano vai partilhar um stand com o Instituto Politécnico de Santarém e a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, “reforçando a cooperação institucional e a valorização do ecossistema regional de conhecimento e empreendedorismo”. O objectivo, refere-se, é promover o concelho como destino atractivo para o investimento privado, dando visibilidade aos projectos estratégicos de desenvolvimento urbano, económico e tecnológico que estão a transformar Santarém.

A autarquia liderada por João Leite (PSD) vinca que a participação no Web Summit integra-se na estratégia municipal de tornar o concelho mais inteligente, mais humano e mais conectado, potenciando o talento, a criatividade e a capacidade de inovação locais.