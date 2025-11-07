Operação policial em Tomar, Abrantes e Entroncamento com várias detenções e apreensões

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, na noite de 4 de Novembro, uma operação policial conjunta nas cidades de Tomar, Abrantes e Entroncamento, que resultou em três detenções e na apreensão de duas máquinas de jogo ilegal, entre outras infracções. A acção foi conduzida pelo Comando Distrital de Santarém, através da Divisão Policial de Tomar, e envolveu meios humanos e materiais de várias valências policiais.

No âmbito da fiscalização a estabelecimentos, foram apreendidas duas máquinas de jogo de fortuna ou azar e levantadas três contraordenações, por falta de livro de reclamações, ausência de aviso de comunicação prévia e falta de fixação de horário. Durante o controle de suspeitos, foi detido um indivíduo por tráfico de estupefacientes. Já na fiscalização rodoviária, a PSP realizou 219 testes de álcool, dos quais resultaram duas detenções por condução em estado de embriaguez. Foram ainda registadas várias infracções, entre elas falta de inspecção periódica obrigatória (3), não utilização de cinto de segurança (1), condução sob o efeito do álcool (2), circulação em sentido contrário (1) e falta de seguro automóvel (1), com duas viaturas apreendidas.

A PSP anunciou que continuará a realizar operações semelhantes em todo o distrito de Santarém, com o objectivo de prevenir comportamentos de risco e garantir o cumprimento das normas legais nos diferentes setores de actividade. De acordo com a PSP, o principal objectivo da operação foi reforçar a visibilidade policial, prevenir a criminalidade e fiscalizar comportamentos de risco na condução e em estabelecimentos comerciais, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança junto das populações.