07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-11-2025 21:00

PSP apreende viaturas e máquinas de jogos em operação no Médio Tejo

A PSP desenvolveu uma operação policial, na noite de 4 de Novembro, nas cidades de Tomar, Abrantes e Entroncamento, envolvendo meios humanos e materiais das diversas valências policiais.

A PSP desenvolveu uma operação policial, na noite de 4 de Novembro, nas cidades de Tomar, Abrantes e Entroncamento, envolvendo meios humanos e materiais das diversas valências policiais. Foi feita fiscalização a alguns estabelecimentos, tendo sido apreendidas 2 máquinas de jogos fortuna ou azar apreendidas e aplicada uma contraordenação por falta de livro de reclamações, outra por falta de aviso de comunicação prévia e ainda outra por falta de fixação de horário.
A PSP efectuou ainda uma detenção por tráfico de estupefacientes e no âmbito da fiscalização rodoviária procedeu a 219 testes de álcool de que resultaram duas detenções por condução em estado de embriaguez. Registo ainda para apreensão de duas viaturas, 3 contraordenações por falta de inspecção periódica obrigatória; uma por falta de utilização de cinto de segurança; 2 por condução sob o efeito do álcool; uma por circulação em sentido contrário; uma por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel;
A Polícia refere, em comunicado, que a operação teve como principais objetivos o reforço da visibilidade policial, a prevenção da criminalidade, o controlo de comportamentos de risco na condução e a fiscalização de estabelecimentos, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança junto das populações.
