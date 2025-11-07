Santarém celebra o Tempo do Renascimento com jornada cultural

Actividades estão agendadas para sábado, 8 de Novembro, e incluem visitas guiadas a diversos monumentos da cidade

Santarém acolhe no sábado, 8 de Novembro, a jornada cultural `A Santarém do Tempo do Renascimento (1520-1590) ´. A iniciativa pretende valorizar o património histórico e artístico da cidade e destacar o papel que a antiga Scalabis desempenhou como um dos grandes centros das artes e letras portuguesas do século XVI.

Organizado pelo Fórum Ribatejo, em parceria com o Pelouro da Cultura da Câmara de Santarém, o evento decorre entre as 9h00 e as 13h00, no Auditório da Casa do Brasil, e contará com a participação de especialistas na área do património e da história da arte, entre os quais Vítor Serrão, Fernando António Baptista Pereira, Francisco Bilou, Maria Teresa e Luís António Mata.

A jornada prossegue durante a tarde com um programa de visitas guiadas que permitirá redescobrir alguns dos mais importantes testemunhos do património renascentista escalabitano. A iniciativa tem como figura patronal Luís de Camões, poeta ligado familiar e afetivamente a Santarém — cidade que evocou n’Os Lusíadas como “o sempre enobrecido Scabelicastro”.

O evento pretende reforçar a importância de Santarém no contexto do Renascimento português, promovendo o conhecimento, a valorização e o turismo cultural associados a esta época de ouro da história nacional.



