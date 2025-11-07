União Desportiva Vilafranquense voltou a ter direcção eleita 15 anos depois

Pela primeira vez em década e meia, o União Desportiva Vilafranquense (UDV), de Vila Franca de Xira, tem novos corpos sociais eleitos que querem salvar o clube e devolver a honra e a glória de outros tempos, tentando ao mesmo tempo ultrapassar a asfixia financeira em que o clube está mergulhado há décadas.

O sufrágio aconteceu no Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, e 93 sócios foram exercer o direito de voto num boletim com duas colunas, uma de “sim” (para aprovar a lista) ou “não”, para rejeitá-la. Um boletim de voto que gerou críticas entre alguns sócios, que entenderam não fazer sentido dado existir apenas uma lista a votação. Apesar disso os resultados foram esclarecedores, com 70 votos favoráveis e apenas 23 votos contra. Os novos órgãos sociais tomaram posse no mesmo dia, pondo fim a anos de gestão de uma comissão administrativa.

Uma das prioridades dos novos corpos sociais, recorde-se, é precisamente instaurar uma auditoria rigorosa, séria, transparente e aberta à comunidade sobre o trabalho e as contas da comissão administrativa, já tinham dito vários membros da lista a O MIRANTE. Os agora dirigentes do clube já tinham apresentado três pontos essenciais no seu plano de acção, sendo que a parte financeira é a principal. “A renegociação e a viabilidade financeira do UDV é o nosso ponto de honra. Queremos renegociar a dívida e garantir a sustentabilidade das secções desportivas”, explicaram o mês passado a O MIRANTE David Inácio, Elsa Sousa e António Gonçalves.

Segundo os três sócios, a dívida do UDV rondará os 1,2 milhões de euros, sendo 900 mil à Autoridade Tributária. Os agora dirigentes querem também mudar a forma como o clube se relaciona com a comunidade, passando a ter a porta aberta à cidade e a comunicar de forma transparente. “Queremos limpar o nome do UDV e promover a união entre as modalidades e os vilafranquenses. Dar um novo ar ao clube, para deixar de ter uma imagem de clube falido para passar a ser um clube limpo e onde as pessoas querem vir”, explicam os sócios. Acrescentam que a formação da lista foi o culminar de várias secções estarem “desanimadas” com a gestão feita no clube nos últimos anos. A lista eleita para os órgãos sociais quer também promover a autonomia de todas as secções e recuperar as estruturas físicas do clube, em especial o pavilhão.