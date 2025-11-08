uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 08-11-2025 12:00

Feira de Emprego promove oportunidades no Dia da Empregabilidade em Vialonga

A 13 de Novembro, entre as 10h00 e as 16h00, o Centro Comunitário de Vialonga será palco de uma feira de emprego, um evento que assinala o Dia da Empregabilidade e que tem como principal objectivo fomentar a inserção profissional e promover a igualdade de oportunidades, sobretudo junto de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.
A acção é promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, em parceria com a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS), no âmbito do projecto “Vialonga Aproxima”, inserido na Operação Integrada Local de Vialonga e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Durante o evento, os participantes terão oportunidade de contactar directamente com diversas entidades empregadoras dos sectores da restauração, logística, retalho, gestão hospitalar, aeronáutica e recrutamento e selecção, que estarão representadas em stands informativos com ofertas de emprego e formação.
A feira de emprego contará ainda com workshops temáticos dedicados à empregabilidade, abordando conteúdos práticos e orientadores para quem procura ingressar ou voltar ao mercado de trabalho.
Mais do que uma feira, a iniciativa pretende ser um espaço de encontro entre candidatos, empresas e instituições formativas, refere o município em comunicado, promovendo o reforço da autonomia, o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e o networking, essencial para abrir novas portas no mercado laboral.

