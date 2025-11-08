uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-11-2025 19:13

Idosa morre após ficar presa no elevador de um lar em Tomar 

Idosa morre após ficar presa no elevador de um lar em Tomar 
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 7 de Novembro, no lar de idosos da Encosta das Maias, em Tomar,

Uma idosa morreu após ficar presa no elevador do lar de idosos da Encosta das Maias, em Tomar, instituição onde residia. A vítima mortal, que estava em cadeira de rodas, terá tombado na altura em que o elevador subia e ficou presa, sofrendo ferimentos muito graves. O óbito foi declarado no local, não tendo existido capacidade para exercício de manobras de reanimação. Outra idosa, que também estava de cadeira de rodas no elevador, conseguiu escapar sem ferimentos graves porque estava em posição contrária à saída do elevador.
O alerta para a ocorrência foi recebido às 14h09. Para o local deslocaram-se 14 operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, apoiados por seis veículos. Também esteve no local a SIV Tomar, UMIPE e a PSP.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar