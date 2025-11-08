Sociedade | 08-11-2025 19:13
Idosa morre após ficar presa no elevador de um lar em Tomar
Incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 7 de Novembro, no lar de idosos da Encosta das Maias, em Tomar,
Uma idosa morreu após ficar presa no elevador do lar de idosos da Encosta das Maias, em Tomar, instituição onde residia. A vítima mortal, que estava em cadeira de rodas, terá tombado na altura em que o elevador subia e ficou presa, sofrendo ferimentos muito graves. O óbito foi declarado no local, não tendo existido capacidade para exercício de manobras de reanimação. Outra idosa, que também estava de cadeira de rodas no elevador, conseguiu escapar sem ferimentos graves porque estava em posição contrária à saída do elevador.
O alerta para a ocorrência foi recebido às 14h09. Para o local deslocaram-se 14 operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, apoiados por seis veículos. Também esteve no local a SIV Tomar, UMIPE e a PSP.
