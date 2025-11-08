Médio Tejo reforça protecção dos bombeiros com novos equipamentos de combate a incêndios

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) entregou na segunda-feira, 3 de Novembro, 272 equipamentos de protecção individual (EPI) estruturais às 13 corporações de bombeiros da região, num investimento superior a meio milhão de euros, financiado em 85% pela União Europeia, através do Programa Regional Centro 2030. A cerimónia decorreu no polo da CIM Médio Tejo, em Abrantes, e contou com a presença do presidente da CIM, Manuel Jorge Valamatos, do vogal executivo do Programa Regional Centro 2030, Luís Filipe, e do comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato, além de autarcas e comandantes dos corpos de bombeiros da região.

Manuel Valamatos sublinhou o “compromisso firme com o reforço e valorização do sistema de emergência e socorro”, destacando que esta acção “demonstra o respeito pelo trabalho dos bombeiros e o reconhecimento da sua importância para o território”. Os novos equipamentos — compostos por casaco, calça, capacete, capuz, botas e luvas de combate a incêndios estruturais — vão reforçar a capacidade operacional das corporações em incêndios urbanos, estruturais, viaturas e situações com substâncias perigosas.

Luís Filipe, do Programa Regional Centro 2030, destacou o “sentido de união e cooperação” entre a CIM e as entidades envolvidas, considerando esta entrega “mais um passo num caminho de reforço contínuo da Protecção Civil”. Esta iniciativa insere-se na Estratégia Intermunicipal Integrada de Protecção Civil do Médio Tejo (ITI 2030), que prevê um investimento global superior a quatro milhões de euros e aposta numa gestão partilhada e integrada de recursos, para garantir respostas mais rápidas, eficazes e coordenadas a situações de risco e emergência em todo o território.