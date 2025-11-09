A importância da enfermagem de reabilitação na promoção da autonomia e qualidade de vida

O auditório do Hospital de Santarém recebeu, no dia 27 de Outubro, o primeiro Encontro de Enfermagem de Reabilitação da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), subordinado ao tema “Enfermagem de Reabilitação na ULS Lezíria: Que Perspectivas?”. Organizado pelo Núcleo de Enfermagem de Reabilitação (NER) da ULS Lezíria, o encontro reuniu profissionais de diferentes contextos, unidos pela missão comum de promover a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas que necessitam de cuidados especializados de reabilitação.

A sessão de abertura contou com as intervenções de Elisabete Lopes, presidente do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação da ULS Lezíria, Ana João, representante da Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, Joaquim Simões, professor adjunto da Escola Superior de Saúde de Santarém, Ana Isabel Falcão, representante da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação e Fátima Lopes, enfermeira directora do conselho de administração da ULS Lezíria.

Na sua intervenção, Elisabete Lopes destacou o simbolismo e o impacto deste primeiro encontro, afirmando que “este é mais do que um momento de partilha científica — é a afirmação da enfermagem de reabilitação como uma área essencial, especializada e profundamente humana”. Sublinhou ainda que o papel do enfermeiro de reabilitação é “promover a independência, valorizar as capacidades e reconstruir trajectórias de vida”. Fátima Lopes felicitou o núcleo pela iniciativa e pela “ousadia” de organizar este primeiro encontro poucos meses após a sua constituição formal, reconhecendo o papel determinante dos enfermeiros especialistas na reabilitação

A enfermeira directora destacou ainda a necessidade de reforçar os recursos humanos especializados nesta área, sublinhando que “em todos os serviços fazem falta enfermeiros de reabilitação”. O programa do encontro incluiu ainda diversas palestras sobre projectos em curso na ULS Lezíria, boas práticas e perspectivas futuras para a enfermagem de reabilitação, reforçando o compromisso institucional com o desenvolvimento contínuo e a valorização desta área essencial dos cuidados de saúde.