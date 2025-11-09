Abertas as inscrições primeiro congresso de Urgência e Emergência

Já se encontra disponível o Programa Provisório do SCALABIS 2026, marcando também o início do período de inscrições para o evento. O congresso vai realizar-se nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2026, no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS), reunindo profissionais e entidades da área da urgência e emergência médica.

O SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência é promovido pela Associação Scalabitana de Emergência (ASE), em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a ESSS. O encontro pretende afirmar-se como um espaço de partilha de conhecimento e boas práticas, sob o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios.”

As inscrições estão limitadas à capacidade do auditório e encerram assim que a lotação for atingida. Os Cursos Pré-Congresso realizam-se no dia 22 de Janeiro, mediante número mínimo de participantes, e requerem inscrição no congresso. O regulamento de submissão de pósteres será divulgado brevemente. O Jantar do Congresso terá lugar a 23 de Janeiro, em local e hora a definir.