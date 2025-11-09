Mais de 6.500 pessoas envolvidas em exercício sísmico em Benavente

O município de Benavente realizou, no dia 5 de Novembro, o exercício público à escala municipal “Benavente Sismex ’25”, integrado na campanha nacional “A Terra Treme”, promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) com o objectivo de sensibilizar a população para os comportamentos a adoptar em caso de sismo.

Durante o exercício foram testados 39 planos de emergência internos, dos quais 30 em escolas, cinco em lares e quatro em empresas, num total de 6.540 participantes. A avaliação das acções envolveu ainda uma centena de elementos responsáveis por monitorizar a resposta e a execução dos procedimentos de segurança em cada edifício.

A acompanhar o simulacro estiveram a presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, e os vereadores Paulo Abreu, Frederico Antunes, Paulo Cardoso e Pedro Gameiro, bem como os presidentes das Juntas de Freguesia de Benavente, Samora Correia e Santo Estêvão. Entre os observadores estiveram também o presidente da Direcção da Escola Nacional de Bombeiros, o comandante do Destacamento Territorial da GNR e o comandante sub-regional da ANEPC da Lezíria do Tejo.

Na preparação e execução do exercício colaboraram diversas entidades.