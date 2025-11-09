PSP foi a bares de Alverca e Vila Franca de Xira e encontrou jogo ilegal e tabaco ao alcance de menores
Num dos bares jogava-se a dinheiro de forma ilegal e sem autorização da Câmara de Vila Franca de Xira, que agora vai poder agir sobre os proprietários. Num outro estabelecimento de diversão nocturna em Alverca as queixas dos moradores permitiram travar uma festa com 300 pessoas onde se registaram seis infracções.
Nos dias 28 de Outubro e 1 de Novembro um conjunto de denúncias de moradores permitiu à Polícia de Segurança Pública (PSP) intervir em força junto de dois bares nas cidades de Vila Franca de Xira e Alverca que não estavam a cumprir a lei.
No dia 28, em Vila Franca de Xira, os polícias realizaram uma fiscalização a um bar da cidade e foram detectadas irregularidades, resultando na elaboração de dois autos de contraordenação por permitir venda de tabaco a menores (o comando de bloqueio da máquina de tabaco encontrava-se com acesso livre aos clientes) e por exploração de jogo ilegal, de fortuna e azar, sem licença da Câmara de Vila Franca de Xira. Os polícias apreenderam nesse bar duas máquinas de jogo ilegal, dois cartazes promocionais associados às máquinas de jogo e 148,70 euros, resultante da exploração do jogo em causa.
Já no dia 1 de Novembro, dia de Todos os Santos, em Alverca do Ribatejo, foi efectuada a fiscalização a um estabelecimento de diversão nocturna onde decorria uma festa com 300 pessoas no interior. Segundo a polícia, foi possível verificar 6 infrações relativas ao funcionamento e realização do evento, nomeadamente o consumo de tabaco no interior do estabelecimento, a ausência de dístico ou aviso sobre a restrição da venda/consumo de bebidas alcoólicas, a ausência de dístico de proibição de fumar na entrada do bar; ausência do mapa de horário de funcionamento, ausência de aviso sobre o uso de equipamento de detecção de objectos perigosos ou de uso proibido e ausência de dístico informativo sobre a existência e localização do Livro de Reclamações. “Com este tipo de acções, a PSP garante o cumprimento da legalidade, acreditando que desincentiva a prática de acções que põem em causa a segurança de todos os cidadãos”, refere a polícia em comunicado.