PSP foi a bares de Alverca e Vila Franca de Xira e encontrou jogo ilegal e tabaco ao alcance de menores

Nos dias 28 de Outubro e 1 de Novembro um conjunto de denúncias de moradores permitiu à Polícia de Segurança Pública (PSP) intervir em força junto de dois bares nas cidades de Vila Franca de Xira e Alverca que não estavam a cumprir a lei.

No dia 28, em Vila Franca de Xira, os polícias realizaram uma fiscalização a um bar da cidade e foram detectadas irregularidades, resultando na elaboração de dois autos de contraordenação por permitir venda de tabaco a menores (o comando de bloqueio da máquina de tabaco encontrava-se com acesso livre aos clientes) e por exploração de jogo ilegal, de fortuna e azar, sem licença da Câmara de Vila Franca de Xira. Os polícias apreenderam nesse bar duas máquinas de jogo ilegal, dois cartazes promocionais associados às máquinas de jogo e 148,70 euros, resultante da exploração do jogo em causa.

Já no dia 1 de Novembro, dia de Todos os Santos, em Alverca do Ribatejo, foi efectuada a fiscalização a um estabelecimento de diversão nocturna onde decorria uma festa com 300 pessoas no interior. Segundo a polícia, foi possível verificar 6 infrações relativas ao funcionamento e realização do evento, nomeadamente o consumo de tabaco no interior do estabelecimento, a ausência de dístico ou aviso sobre a restrição da venda/consumo de bebidas alcoólicas, a ausência de dístico de proibição de fumar na entrada do bar; ausência do mapa de horário de funcionamento, ausência de aviso sobre o uso de equipamento de detecção de objectos perigosos ou de uso proibido e ausência de dístico informativo sobre a existência e localização do Livro de Reclamações. “Com este tipo de acções, a PSP garante o cumprimento da legalidade, acreditando que desincentiva a prática de acções que põem em causa a segurança de todos os cidadãos”, refere a polícia em comunicado.

