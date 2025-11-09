uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-11-2025 07:00

Unidade de Cuidados na Comunidade do Cartaxo distinguida com certificação “Nível Bom”

Unidade de Cuidados na Comunidade do Cartaxo distinguida com certificação “Nível Bom”
Equipa da UCC do Cartaxo celebra reconhecimento da Direcção-Geral da Saúde - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Unidade de Cuidados na Comunidade do Cartaxo é a segunda da Unidade Local de Saúde da Lezíria a ser certificada.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Cartaxo, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), foi distinguida com a Certificação da Qualidade – Nível Bom pela Direcção-Geral da Saúde, no âmbito do Modelo de Certificação do Ministério da Saúde. A cerimónia simbólica de colocação da placa decorreu na segunda-feira, 20 de Outubro, assinalando um marco no percurso da unidade e reforçando o compromisso com a qualidade dos cuidados.
A coordenadora da unidade, enfermeira Corina Freire, expressou o seu orgulho neste reconhecimento, sublinhando o papel fundamental de toda a equipa e da comunidade: “quero agradecer a todos, porque todos na comunidade foram importantes. O mais importante é ver que os nossos utentes estão bem connosco — é para eles que trabalhamos e é neles que se reflecte a qualidade dos cuidados que prestamos”, referiu.
O presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a relevância deste processo no contexto da instituição e do sistema nacional de saúde: “foi há um ano que a unidade recebeu esta certificação; hoje é apenas um acto simbólico de colocar a placa, que tem uma validade de cinco anos e que reforça o nosso compromisso com o sistema da qualidade e da melhoria contínua. Esta é a segunda UCC da nossa ULS a ser certificada — a primeira foi em Santarém, que foi também a primeira no país —, o que reforça o nosso compromisso com as políticas da qualidade”, explicou.
Também o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, felicitou a equipa: “esta certificação confirma a qualidade do vosso trabalho diário”, vincou. Recorde-se que o modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), adoptado pela DGS para a acreditação das unidades de saúde, visa reconhecer a qualidade das organizações prestadoras de cuidados de saúde, através de um processo que é conduzido pelo Departamento da Qualidade na Saúde da DGS.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar