uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-11-2025 13:54

AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves

AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves
FOTO ARQUIVO MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O conselho de administração do CNEMA decidiu cancelar a AVISAN, agendada para o fim do mês em Santarém, devido à existência de casos confirmados de gripe das aves nos distritos de Santarém e de Aveiro.

A Avisan 25 foi cancelada pelo conselho de administração do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercado Agrícolas, devido aos casos de gripe das aves que foram detectados ultimamente nos distritos de Santarém e de Aveiro. A feira dedicada a aves e outros animais de companhia devia decorrer de 29 de Novembro a 1 de Dezembro. A organização lamenta o cancelamento e afirma que está a trabalhar para que seja possível remarcar a feira.
De acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) foram confirmados 31 casos de gripe das aves, nos distritos de Aveiro e Santarém, em aves de cativeiro. A DGAV tem vindo a alertar todos os detentores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, de modo a evitar o contacto entre aves domésticas e aves selvagens.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar